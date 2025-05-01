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Пентагон: США заключили контракты на строительство двух атомных подлодок

Речь идёт ою атомных подводных лодок типа «Вирджиния».

Источник: Аргументы и факты

Пентагон заключил контракты на 18,4 миллиарда долларов на строительство двух атомных подводных лодок типа «Вирджиния», об этом говорится в сообщении Минобороны Соединённых Штатов.

Контракты подписаны с корпорацией General Dynamics и компанией Huntington Ingalls.

«Корпорация General Dynamics Electric Boat и Huntington Ingalls получают контракты на оплату расходов плюс поощрительное вознаграждение с потолками и модификации контрактов на строительство двух подводных лодок класса “Вирджиния”», — заявили в Пентагоне.

Помимо строительства субмарин, в контрактах говорится об инвестициях в «повышение производительности на верфях и в программу строительства атомных судов».

Атомные подлодки должны быть построены к июню 2036 года.

Ранее сообщалось, что военно-морской флот Соединённых Штатов не имеет субмарин, которые могли бы сравниться с российскими подлодками проекта 945А «Кондор».