В Челябинске с 1 мая отменены два автобусных маршрута

«С 1 мая отменены автобусные маршруты № 14 (от поселка Новосинеглазово до ж/д вокзала) и № 52 (от облбольницы до поселка Исаково)», — сообщается в паблике «Челябинский транспорт».
Взамен введены маршруты № 14 А (от поселка Новосинеглазово по улице Игуменка, через ж/д вокзал, по улице Свободы до площади Революции, по улицам Воровского, Блюхера до АМЗ, задействовано 10 автобусов, интервал 16 минут в пиковые часы) и № 52 А (от поселка Исаково по улице Игуменка, через ж/д вокзал, по улицам Доватора, Воровского, Блюхера, курсирует два автобуса, интервал 50 минут).
Увеличено число рейсов на автобусных маршрутах № 1, 31, 44, 45, 80. КМ3 с 5 по 7 мая будет работать только в утренние часы.