В Челябинске с 1 мая отменены два автобусных маршрута

Взамен введены маршруты № 14 А (от поселка Новосинеглазово по улице Игуменка, через ж/д вокзал, по улице Свободы до площади Революции, по улицам Воровского, Блюхера до АМЗ, задействовано 10 автобусов, интервал 16 минут в пиковые часы) и № 52 А (от поселка Исаково по улице Игуменка, через ж/д вокзал, по улицам Доватора, Воровского, Блюхера, курсирует два автобуса, интервал 50 минут).