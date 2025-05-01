Глубокая депрессия на лицо: врачи оценили фото вышедшего на люди Ефремова

«Я считаю, что он работает на публику… Вот так демонстративно в каких-то зипунах катается на трамвае, но, очевидно, все должны его пожалеть, какой он бедный несчастный… У многих артистов есть это демонстративное истерическое поведение. Вот нам сейчас показывают картинку: я езжу на трамвае, на троллейбусе… Если он хочет приватности, он может ее себе организовать. А это именно демонстративное поведение. Может быть, как элемент демонстрации: вот смотрите, я трезвый, я не пьяный, я на виду», — поделился эксперт точкой зрения.