Глубокая депрессия на лицо: врачи оценили фото вышедшего на люди Ефремова

Михаил Ефремов сдержал обещание не садиться за руль, которое он дал во время судебного заседания по УДО. Накануне он выбрал для поездки по столице общественный транспорт, где его сфотографировали случайные попутчики. Попавшие в сеть снимки оценили для aif.ru эксперты.
Очень закрытая поза.
Психолог Сергей Ланг в беседе с aif.ru отметил, что поза актера может говорить о том, что он находится в глубокой депрессии.
«Очень закрытая поза, он закрыт от социума, безусловно, он устал от давления, от внимания. Очень неуверенная у него посадка, есть ощущение, что он хочет сказать: оставьте меня в покое, я ни с кем не хочу общаться, ни с кем не хочу видеться. Это говорит об эмоциональной усталости, о стрессе, который, наверное, уже перешел в глубокую депрессию», — объяснил эксперт.
Ранее психолог отметил, что на адаптацию актеру может потребоваться от полугода до трех лет. По его мнению, Ефремов, попав в колонию, получил психологическую травму, что привело к затворническому образу жизни, который он ведет после УДО.
«Период адаптации, он может занять у него и полгода, и год, и два, и три. А может быть, вообще никогда не закончится. То, что он сейчас ни с кем не общается, сидит дома, говорит о его чувстве неудобства, неловкости. Не каждый может после такого общаться так, как общался раньше», — отметил Ланг.
Демонстративное поведение.
Врач-психиатр Василий Шуров назвал «работой на публику» поездку актера на общественном транспорте. Оценивая попавшие в Сеть фотографии, он обратил внимание на одежду актера.
«Я считаю, что он работает на публику… Вот так демонстративно в каких-то зипунах катается на трамвае, но, очевидно, все должны его пожалеть, какой он бедный несчастный… У многих артистов есть это демонстративное истерическое поведение. Вот нам сейчас показывают картинку: я езжу на трамвае, на троллейбусе… Если он хочет приватности, он может ее себе организовать. А это именно демонстративное поведение. Может быть, как элемент демонстрации: вот смотрите, я трезвый, я не пьяный, я на виду», — поделился эксперт точкой зрения.
Как ранее сообщалось, на судебном заседании по УДО 24 марта Михаил Ефремов пообещал навсегда отказаться от употребления алкоголя. Также адвокат актера Юрий Падалко сообщал, что за время своего заключения Ефремов бросил курить. Однако вскоре после освобождения актера заметили с сигаретой около его дома.