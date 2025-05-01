Россиянам пригрозили штрафом до 20 тысяч рублей за нарушение правил жарки шашлыка

Штраф за приготовление шашлыка на балконе составляет от пяти до 15 рублей.
Приготовление шашлыка на балконе может привести к штрафу до 20 тысяч рублей, а при возникновении пожара — повлечь за собой уголовную ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Разжигание огня на балконе трактуется как нарушение требований пожарной безопасности, за которое предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ», — рассказала пресс-служба в ответ на запрос ТАСС. Размер штрафа по этой статье варьируется от пяти до 15 тысяч рублей. Однако в период введения особого противопожарного режима штраф для физических лиц может достигать 20 тысяч рублей.
В случае уничтожения или повреждения чужого имущества, либо причинения легкого или среднего вреда здоровью человека при возникновении пожара налагается административный штраф в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. В случае же если в результате произошедшего пожара причинен крупный материальный ущерб, травмированы или погибли люди, к лицам, по чьей вине наступили указанные последствия, может быть применена уголовная ответственность, уточнили в МЧС.
Свинина занимает лидирующую позицию среди мясных продуктов, используемых для приготовления шашлыка в России. Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 4900 респондентов из 200 городов страны, этот вид мяса выбрали 52% опрошенных. Курица оказалась на втором месте, ее предпочли 20%, передает «Царьград».