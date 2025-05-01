Россиянам пригрозили штрафом до 20 тысяч рублей за нарушение правил жарки шашлыка

В случае уничтожения или повреждения чужого имущества, либо причинения легкого или среднего вреда здоровью человека при возникновении пожара налагается административный штраф в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. В случае же если в результате произошедшего пожара причинен крупный материальный ущерб, травмированы или погибли люди, к лицам, по чьей вине наступили указанные последствия, может быть применена уголовная ответственность, уточнили в МЧС.