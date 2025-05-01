Казахстан отмечает День единства

1 мая в Казахстане — не просто дата в календаре. Это символ мира, согласия и сплоченности. На протяжении многих лет наша страна служит примером того, как представители более 130 национальностей могут жить в дружбе и сотрудничестве, уважая культуру и традиции друг друга.