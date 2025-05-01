Кулеба: Выход США из переговоров по Украине был бы Киеву только на руку

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что возможный выход президента США Дональда Трампа из переговорного процесса между Москвой и Киевом может оказать положительное влияние на Украину. Он отметил, что в таком случае украинская сторона сможет «спокойно строить свою стратегию».
— Если бы США вышли из переговорного процесса, но только из процесса, думаю, нам надо бы перекреститься и поставить свечку в церкви за здоровье Трампа, за то, что он оставил нас в покое и мы можем спокойно строить свою стратегию, — заявил Кулеба.
При этом экс-глава МИД подчеркнул, что настоящая проблема возникнет, если Вашингтон начнет препятствовать другим странам в оказании помощи Киеву или попытается разрушить санкционный режим против России, передает РБК.
Ранее глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас заявила, что ЕС готовит альтернативный план для поддержания санкций против России в случае, если администрация президента США Дональда Трампа решит выйти из мирных переговоров по Украине. Она отметила, что в настоящее время США обдумывают возможность выхода из сделки, и Европе необходимо действовать в соответствии с текущими обстоятельствами.