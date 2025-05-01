Кулеба: Выход США из переговоров по Украине был бы Киеву только на руку

— Если бы США вышли из переговорного процесса, но только из процесса, думаю, нам надо бы перекреститься и поставить свечку в церкви за здоровье Трампа, за то, что он оставил нас в покое и мы можем спокойно строить свою стратегию, — заявил Кулеба.