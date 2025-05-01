«Флорида» Бобровского второй год подряд выбила «Тампу» Кучерова из плей-офф НХЛ

Первый период был насыщен событиями. Команды обменялись голами в стартовой десятиминутке: на 6-й минуте Картер Верхаге открыл счёт, а уже через пять минут Гейдж Гонсалвес уравнял положение. Вскоре, на 11-й минуте, Антон Лунделль вывел «Пантерз» вперёд, но «Тампа» ответила голом Ника Пола на 13-й минуте. Во втором периоде Александр Барков (21-я минута) и Сэм Беннетт (36-я минута) обеспечили гостям комфортное преимущество. Третий период продолжился в том же ключе — Ээту Луостаринен и Сэм Райнхарт в середине периода закрепили победу «Флориды».