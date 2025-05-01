В аварии под Омском пострадала 14-летняя девочка

30 апреля в 18:20 часов на трассе под Омском зарегистрировали ДТП с пострадавшим. Девочке 2011 года рождения потребовалась помощь врачей после столкновения двух легковушек в рабочем поселке Большеречье. Ребенка доставили в больницу, об этом сообщили в УМВД региона.