В аварии под Омском пострадала 14-летняя девочка

30 апреля в 18:20 часов на трассе под Омском зарегистрировали ДТП с пострадавшим. Девочке 2011 года рождения потребовалась помощь врачей после столкновения двух легковушек в рабочем поселке Большеречье. Ребенка доставили в больницу, об этом сообщили в УМВД региона.
«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля “Фольксваген” мужчина 1985 г.р., двигаясь в р.п. Большеречье по ул. Красноармейская, в районе дома № 34 допустил столкновение с автомобилем “Тойота” под управлением мужчины 1982 г.р.», — уточнили в пресс-службе.
Правоохранители устанавливают причины инцидента и детали его обстоятельств.
Ранее «КП Омск» рассказала, что на пяти улицах областного центра обновили дорожные разметки.