Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аварии под Омском пострадала 14-летняя девочка

Столкнулись две иномарки в Большереченском районе.
Источник: Комсомольская правда

30 апреля в 18:20 часов на трассе под Омском зарегистрировали ДТП с пострадавшим. Девочке 2011 года рождения потребовалась помощь врачей после столкновения двух легковушек в рабочем поселке Большеречье. Ребенка доставили в больницу, об этом сообщили в УМВД региона.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля “Фольксваген” мужчина 1985 г.р., двигаясь в р.п. Большеречье по ул. Красноармейская, в районе дома № 34 допустил столкновение с автомобилем “Тойота” под управлением мужчины 1982 г.р.», — уточнили в пресс-службе.

Правоохранители устанавливают причины инцидента и детали его обстоятельств.

Ранее «КП Омск» рассказала, что на пяти улицах областного центра обновили дорожные разметки.