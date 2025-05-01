Аналитик высказался о повышении цен после слияния «Магнита» и «Азбуки вкуса»

«Стоимость продуктов в компании в рамках схожего вида деятельности, но работающие в разном ценовом сегменте, остается прежним, потому что если они поменяются, то произойдет размытие позиционирования магазинов», — рассказал Чумаков в беседе с радио Sputnik. Он добавил, что для сети «Азбука вкуса» слияние открывает перспективы для выхода на рынки новых городов, а для ритейлера «Магнит» сделка представляет шанс закрепиться в премиальном сегменте.