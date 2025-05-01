Аналитик высказался о повышении цен после слияния «Магнита» и «Азбуки вкуса»

После слияния с «Азбукой вкуса» «Магнит» может перейти в премиальный сегмент.
После слияния сетей магазинов «Магнит» и «Азбука вкуса» не ожидается повышение цен, так как они ориентируются на различные категории покупателей и функционируют в отдельных ценовых нишах. Об этом сообщил генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков.
«Стоимость продуктов в компании в рамках схожего вида деятельности, но работающие в разном ценовом сегменте, остается прежним, потому что если они поменяются, то произойдет размытие позиционирования магазинов», — рассказал Чумаков в беседе с радио Sputnik. Он добавил, что для сети «Азбука вкуса» слияние открывает перспективы для выхода на рынки новых городов, а для ритейлера «Магнит» сделка представляет шанс закрепиться в премиальном сегменте.
Однако, по словам Чумакова, существует вероятность упрощения ассортимента «Азбуки вкуса» со стороны «Магнита». Итоги интеграции станут заметны в течение полугода-года после завершения сделки, отметил эксперт.
Ранее «Магнит» заключил соглашение о покупке контрольной доли в сети «Азбука вкуса». Сделка охватывает торговые точки в Москве и Санкт-Петербурге. Оценочная сумма приобретения составляет от 30 до 35 миллиардов рублей, передает «Царьград».