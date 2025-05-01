Times: Трамп думает о выходе из мирных переговоров между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выхода из мирных переговоров между Россией и Украиной, осознав сложность процесса, сообщает британская газета Times.
— Обнаружив, что прекратить войну намного сложнее, чем заключить сделку с недвижимостью, президент Трамп, похоже, хочет выйти из мирных переговоров между Россией и Украиной, — говорится в материале.
Однако, если США решат прекратить переговоры, то поток американского вооружения, на который рассчитывает Киев, может прекратиться примерно через шесть месяцев, что вызывает серьезные опасения как в Украине, так и в странах Европы.
Несмотря на это, ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возможный выход президента США Дональда Трампа из переговорного процесса между Москвой и Киевом может оказать положительное влияние на Украину. Он отметил, что в таком случае украинская сторона сможет «спокойно строить свою стратегию».
Ранее сообщалось, что Трамп хочет достичь мирного соглашения между Россией и Украиной до 30 апреля, чтобы продемонстрировать выполнение своей миротворческой миссии в первые 100 дней на посту президента.
Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас, в свою очередь, заявила, что ЕС готовит альтернативный план для поддержания санкций против России в случае, если администрация президента США Дональда Трампа решит выйти из мирных переговоров по Украине.