В Байкальске ушла из жизни малолетняя узница концлагерей Нина Аникеева

Ушла из жизни Нина Аникеева — малолетняя узница концлагерей. Об этом сообщает глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский.
Нина Михайловна родилась в 1932 году в Новгородской области. Война началась, когда ей исполнилось восемь лет. Немцы стали бомбить маленький город, где она жила, а через несколько месяцев ее угнали вместе с мамой в Германию.
— Нина Аникеева поменяла несколько лагерей, последний из которых был в Австрии, победу встретила там. Вспоминает только вечный страх, лай собак и противную вареную на воде квашеную капусту, — пишет Василий Темгеневский.
По комсомольской путевке женщина уехала в Братск, а в 1969 году перебралась в Байкальск. У нее есть медаль «Ветеран труда», также она не раз становилась победителем социалистических соревнований. Нины Аникеевой не стало в возрасте 92 лет.