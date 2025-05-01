Эксперты рассказали, в каких сферах мошенники активизировались к праздникам

«В мае — последние звонки, ЕГЭ и свадебный бум. Мошенники не дремлют. В мессенджерах приходят сообщения: “Ваш ребенок не допущен к ОГЭ из-за отсутствия медсправки. Срочно оплатите пересдачу!” Это ложь. Все вопросы решаются через школу, а не по смс. Поддельные организаторы мероприятий берут предоплату, но в день праздника не приходят. В мае четыре “красивые даты” для свадеб (05.05, 15.05, 20.05, 25.05). Мошенники предлагают эксклюзивные локации, которые уже заняты, или скидки на банкет с требованием 100% предоплаты», — добавили эксперты.