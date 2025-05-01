Эксперты рассказали, в каких сферах мошенники активизировались к праздникам

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Мошенники в преддверии майских праздников активизировались сразу в нескольких сферах — туризм, садоводство, свадьбы и выпускные, сообщили РИА Новости эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«Мошенники создают копии популярных сервисов (Островок, Яндекс. Путешествия, OneTwoTrip), меняя одну букву в названии. Предлагают “горящие туры” со скидкой 50−70%, уникальные отели “только для своих” и возможность “забронировать без предоплаты” по персональным данным», — предупреждают эксперты.
Также они рассказали о новой схеме этого года: в соцсетях, мессенджерах, на досках объявлений («Юла», Telegram) появляются «агенты», якобы продающие билеты в два раза дешевле, чем у авиакомпаний. Злоумышленники присылают жертве фальшивый электронный билет (подделывают PNR-код), а в день вылета оказывается, что билета нет в системе.
Еще одна популярная схема обмана туристов — «срочная сдача» домика у моря или глэмпинга, где фото из объявления не соответствует действительности, а «хозяин» пропадает после предоплаты в 30% для брони.
Садоводам злоумышленники предлагают в соцсетях «редкие сорта» семян, а после оплаты присылают обычные семена или вообще ничего. Среди новых схем 2025 года — также мнимая газификация СНТ. Мошенники звонят дачникам со словами «ваше СНТ включено в программу газификации. Внесите предоплату 15 000 рублей за подключение», предупреждают эксперты.
«В мае — последние звонки, ЕГЭ и свадебный бум. Мошенники не дремлют. В мессенджерах приходят сообщения: “Ваш ребенок не допущен к ОГЭ из-за отсутствия медсправки. Срочно оплатите пересдачу!” Это ложь. Все вопросы решаются через школу, а не по смс. Поддельные организаторы мероприятий берут предоплату, но в день праздника не приходят. В мае четыре “красивые даты” для свадеб (05.05, 15.05, 20.05, 25.05). Мошенники предлагают эксклюзивные локации, которые уже заняты, или скидки на банкет с требованием 100% предоплаты», — добавили эксперты.
Чтобы обезопасить себя, они советуют россиянам использовать только проверенные сайты и агрегаторы, быть внимательнее к их названиям, не переводить деньги заранее без составления договора, а также проверять отзывы и портфолио подрядчиков.