В Думе призвали отправлять неплательщиков алиментов работать на стройки

«Здесь как раз государство может эффективно помочь человеку не только начать платить алименты, но и получить хорошую работу. У нас достаточно много в России предприятий, строек, где требуются руки рабочие и причем весьма прилично платят. Поэтому если он говорит, что есть ему нечего, он сам нигде не работает, можно уже в административном порядке его отправлять на год, на два, на три, работать на стройке родины, он там будет получать достойную зарплату и платить алименты», — объяснил Милонов.