В Думе призвали отправлять неплательщиков алиментов работать на стройки

Ввести принудительное трудоустройство для неплательщиков алиментов предложил зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В беседе с aif.ru он отметил, что так будут решены две задачи: спасут от голодной смерти людей, жалующихся на отсутствие работы, и помогут им обеспечивать их детей.
По словам парламентария, достаточно часто неплательщики алиментов оправдываются тем, что не имеют работы и им самим не хватает на жизнь.
«Здесь как раз государство может эффективно помочь человеку не только начать платить алименты, но и получить хорошую работу. У нас достаточно много в России предприятий, строек, где требуются руки рабочие и причем весьма прилично платят. Поэтому если он говорит, что есть ему нечего, он сам нигде не работает, можно уже в административном порядке его отправлять на год, на два, на три, работать на стройке родины, он там будет получать достойную зарплату и платить алименты», — объяснил Милонов.
Парламентарий подчеркнул, что трудоустройство на стройках газопроводов в Сибири, мостов, железных дорог даст возможность должникам «выбраться из той ямы, в которую они попали».
«С одной стороны, оплатить алименты, заработать самостоятельно, а с другой — свежий воздух тайги может их оздоровить», — добавил он.
Напомним, что с 25 мая начнет действовать норма о создании реестра должников по алиментам. Данные о таких гражданах будут обнародованы до погашения долга.