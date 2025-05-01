Цена модели Hyundai Solaris будет более ₽2 млн при возвращении бренда в РФ

«В средней комплектации она стоила 1,3−1,4 миллиона. Если эта машина будет привозится по импорту, к примеру, из Казахстана, то она уже обойдется в 2,3−2,5 миллиона. При условии, что автомобиль будет как и ранее производится в России с существенной долей локализации, то можно вычитать 380 тысяч и тогда получится цена, которая будет. Пока говорить о том, что эта машина будет собираться в России, очень рано», — сказал собеседник издания.