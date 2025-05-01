Цена модели Hyundai Solaris будет более ₽2 млн при возвращении бренда в РФ

При возвращении автомобильного бренда Hyundai на российский рынок ранее самая популярная в России модель этой компании Solaris будет стоить от 2 миллионов рублей. Такое мнение в разговоре с aif.ru выразил бывший президент РОАД Олег Мосеев.
«В средней комплектации она стоила 1,3−1,4 миллиона. Если эта машина будет привозится по импорту, к примеру, из Казахстана, то она уже обойдется в 2,3−2,5 миллиона. При условии, что автомобиль будет как и ранее производится в России с существенной долей локализации, то можно вычитать 380 тысяч и тогда получится цена, которая будет. Пока говорить о том, что эта машина будет собираться в России, очень рано», — сказал собеседник издания.
Ранее стало известно, что компания Hyundai, которая прекратила бизнес в России, зарегистрировала в РФ ряд товарных знаков.
До этого Мосеев также рассказывал aif.ru, что при возвращении бренда Kia на российский рынок ранее самая его популярная в РФ модель Kia Rio не будет стоить меньше 2 млн рублей.
Кроме того, экс-директор РОАД сообщал, что регистрация новых товарных знаков в России брендом Kia пока не говорит о возвращении этих южнокорейских автомобилей на рынок РФ.