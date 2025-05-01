Украинский министр Свириденко: сделка с США по ресурсам требует ратификации в Раде

Вашингтон и Киев заключили соглашение по минеральным ресурсам Украины. В рамках сделки стороны создадут инвестиционный фонд. Все вырученные средства, как предполагается, пойдут на восстановление Украины. Однако с соглашением еще не всё ясно, сначала Рада должна его ратифицировать. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко в соцсети.