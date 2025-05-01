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Украинский министр Свириденко: сделка с США по ресурсам требует ратификации в Раде

Свириденко заявила, что изменения в законодательстве, случившиеся после сделки с США, — только точечные.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон и Киев заключили соглашение по минеральным ресурсам Украины. В рамках сделки стороны создадут инвестиционный фонд. Все вырученные средства, как предполагается, пойдут на восстановление Украины. Однако с соглашением еще не всё ясно, сначала Рада должна его ратифицировать. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко в соцсети.

Только после ратификации документ вступит в юридическую силу. В любом случае, добавившиеся после сделки с Вашингтоном законодательные изменения — «только точечные», подчеркнула министр.

«Для функционирования фонда предусмотрено лишь внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же соглашение должна ратифицировать Верховная рада», — уточнила Юлия Свириденко.

Сделку о недрах Украины подписали 30 апреля. Стороны договорились об основном соглашении, но на протяжении нескольких недель согласовывали детали.