В России введут лимит на разовые переводы без открытия счета

Если клиенту необходимо перевести крупную сумму, то операция не будет ограничена.
С 30 мая в России устанавливается лимит на разовые денежные переводы в размере 100 тысяч рублей для клиентов, прошедших упрощенную идентификацию. Ограничение распространяется на переводы, осуществляемые без открытия банковского счета. Об этом сообщил профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.
«Он (закон — прим. URA.RU) затрагивает исключительно переводы без открытия счета в банке и переводы с электронных кошельков, где не проведена полная идентификация», — рассказал Войлуков в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что в случае необходимости осуществления перевода на крупную сумму операция не будет ограничена, однако процедура идентификации пользователя может занять больше времени.
Новые ограничения на переводы связаны с изменениями в идентификации клиентов: при упрощенной идентификации, когда используются только паспортные данные и ФИО, лимит на разовую операцию составит 100 тысяч рублей. Без идентификации можно будет переводить не более 15 тысяч рублей, а для более крупных сумм потребуется полная банковская идентификация.