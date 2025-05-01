В России введут лимит на разовые переводы без открытия счета

«Он (закон — прим. URA.RU) затрагивает исключительно переводы без открытия счета в банке и переводы с электронных кошельков, где не проведена полная идентификация», — рассказал Войлуков в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что в случае необходимости осуществления перевода на крупную сумму операция не будет ограничена, однако процедура идентификации пользователя может занять больше времени.