The Times: Трамп задумался о «выходе» из переговоров из-за их сложности

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп якобы задумался о выходе из процесса мирных переговоров между Российской Федерацией и Киевом, пишет The Times.
В материале британского издания сказано, что это якобы связно с тем, что Трамп «осознал сложность переговоров».
«Обнаружив, что прекратить конфликт намного сложнее, чем заключить сделку с недвижимостью, президент Трамп, похоже, хочет выйти из мирных переговоров между РФ и Украиной», — говорится в публикации.
Авторы материала задались вопросом о том, «продолжит ли американский лидер поставки вооружения в случае своего выхода из переговоров». Подчёркивается, что данный вопрос «мучает умы европейских лидеров».
Напомним, Трамп заявил, что у него есть свой срок для урегулирования украинского конфликта, при этом он не озвучил его.
Ранее сообщалось, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины.