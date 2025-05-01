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The Times: Трамп задумался о «выходе» из переговоров из-за их сложности

В материале сказано, что «прекратить конфликт намного сложнее, чем заключить сделку с недвижимостью».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп якобы задумался о выходе из процесса мирных переговоров между Российской Федерацией и Киевом, пишет The Times.

В материале британского издания сказано, что это якобы связно с тем, что Трамп «осознал сложность переговоров».

«Обнаружив, что прекратить конфликт намного сложнее, чем заключить сделку с недвижимостью, президент Трамп, похоже, хочет выйти из мирных переговоров между РФ и Украиной», — говорится в публикации.

Авторы материала задались вопросом о том, «продолжит ли американский лидер поставки вооружения в случае своего выхода из переговоров». Подчёркивается, что данный вопрос «мучает умы европейских лидеров».

Напомним, Трамп заявил, что у него есть свой срок для урегулирования украинского конфликта, при этом он не озвучил его.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины.