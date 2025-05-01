Старинные лабазы на Черниговской набережной превратят в гостиницы

Проект восстановления и адаптации этих объектов под современные нужды разработали специалисты компании «Асгард» по заказу девелопера GloraX. Документация уже прошла госэкспертизу и получила одобрение.
Согласно проекту, в бывшем общежитии разместят 66 апартаментов, а в отреставрированных лабазах — еще 42. Восстановление будет вестись с опорой на архивные материалы и исторические фотографии, чтобы сохранить архитектурный облик зданий.
Кроме того, рядом планируется построить новое пятиэтажное здание на 24 апартамента. Оно будет воссоздано в стиле архитектора Килевейна, сохраняя авторскую эстетику начала XX века.
Завершить реконструкцию и ввести объекты в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2028 года.