Магнитная буря 1 мая 2025 года: приближаются мощные возмущения с Солнца

«Как всегда, когда имеешь дело с Солнцем, возможны “черные лебеди” — внезапные непрогнозируемые события (например, быстрое формирование на Солнце нового крупного активного центра), но тут уже наука бессильна и может работать лишь в режиме оповещения. Пока в текущем году ни одного такого стоящего упоминания случая не было», — добавили ученые.