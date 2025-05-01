Магнитная буря 1 мая 2025 года: приближаются мощные возмущения с Солнца

В четверг, 1 мая, К-индекс приблизится лишь к 3 баллам. Большую часть дня показатель мощности геоударов будет находиться около 1−2 баллов, что считается спокойной магнитосферой.
Индекс вспышечной активности остается на оранжевом (среднем) уровне. За прошлые сутки астрофизики зафиксировали 6 взрывов на Солнце, одному из них присвоили балл M. В ночь со среды на четверг специалисты не зарегистрировали ни одного выброса плазмы.
Согласно прогнозу сотрудников лаборатории солнечной астрономии, метеозависимые люди смогут отметить Первомай без головных болей, повышенного давления и других проблем со здоровьем. До 4 мая К-индекс не превысит 4 баллов.
5 мая Землю может накрыть магнитная буря класса G1. Она затянется до 8 мая. По оценкам ученых, ее причиной станут потоки солнечного ветра, в которые попадет планета.
«Как всегда, когда имеешь дело с Солнцем, возможны “черные лебеди” — внезапные непрогнозируемые события (например, быстрое формирование на Солнце нового крупного активного центра), но тут уже наука бессильна и может работать лишь в режиме оповещения. Пока в текущем году ни одного такого стоящего упоминания случая не было», — добавили ученые.
Ранее врач-невролог Оксана Першикова отметила, что чаще всего метеочувствительности подвержены люди, у которых уже есть проблемы со здоровьем.
«Метеочувствительность — это недостаточный запас адаптационных возможностей органов и систем организма к изменению внешних условий, — отметила медик. — Если здоровье измерять запасом приспособительных сил, то метеочувствительность означает слабое здоровье».
Во время магнитных бурь врачи посоветовали больше отдыхать, исключить тяжелую и обильную пищу, отдавать предпочтение растительным и молочным продуктам. Людям с повышенным артериальным давлением надо отказаться от большого количества соли.