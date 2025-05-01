Волгоградцам рассказали о правилах пикника в майские праздники

При организации пикника приобретайте продукты только в стационарных точках продажи, избегая покупки товаров с неясным происхождением в местах неустановленной торговли.
Лучше использовать сумку-холодильник для хранения скоропортящейся пищи, а вот брать на пикник молочные продукты, копчености, яйца и кондитерские изделия с кремом считается плохой идеей, так как они могут стать питательной средой для микробов. Для приготовления блюд используйте отдельные кухонные принадлежности (ножи, разделочные доски) для сырых и готовых продуктов. И обязательно следите за тем, чтобы соки от сырого мяса и рыбы не загрязняли готовую еду (например, салаты).
Для защиты продуктов от насекомых и животных используйте пластиковые контейнеры с плотно закрывающимися крышками или пищевую пленку.
При приготовлении мяса для шашлыков нарезайте его небольшими кусками для равномерной прожарки, для жарки используйте готовый древесный уголь и металлические шампуры, а для сервировки — одноразовую посуду.
Имейте в виду, что шашлык следует готовить непосредственно перед подачей, а специи с обеззараживающими свойствами, такие как красный и черный перец, куркума и горчица, увеличат безопасность блюда.
Не забывайте и о правилах личной гигиены: мыть руки с мылом до и после приготовления пищи, а если нет такой возможности, то использовать антисептик. Для мытья овощей и фруктов применяйте только бутилированную или кипяченую воду.
Никогда не употребляйте воду из открытых водоемов для приготовления еды, пейте только кипяченую или бутилированную воду, а воду из колодцев обязательно кипятите перед употреблением.