Волгоградцам рассказали о правилах пикника в майские праздники

Лучше использовать сумку-холодильник для хранения скоропортящейся пищи, а вот брать на пикник молочные продукты, копчености, яйца и кондитерские изделия с кремом считается плохой идеей, так как они могут стать питательной средой для микробов. Для приготовления блюд используйте отдельные кухонные принадлежности (ножи, разделочные доски) для сырых и готовых продуктов. И обязательно следите за тем, чтобы соки от сырого мяса и рыбы не загрязняли готовую еду (например, салаты).