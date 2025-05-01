Топ-5 главных новостей в Молдове 1 мая 2025: Позор в аэропорту Кишинева — ни питания, ни DutyFree для улетающих; почему в Молдове у людей будут отбирать землю; в Молдову идет жара до +30 градусо

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 1 мая 2025:
1. Очередной разгром в аэропорту Кишинева: Сначала лишили питания улетающих, а теперь ещё и закрыли магазины DutyFree.
2. В Молдове у людей будут отбирать землю: «Новый Земельный кодекс — это рейдерство по закону, удар по мелким фермерам, по диаспоре, по пожилым людям».
3. В Молдову идет жара до +30 градусов: Даже синоптики не ожидали такого пекла.
4. В Кишинёве пройдёт массовый автопробег, посвящённый 80-летию Великой Победы над нацистскими захватчиками.
5. «Благодаря» молдавским властям, не замечающих Дня Победы, 9 мая будет самый грандиозный автопробег по улицам Кишинева: «Ажиотаж огромный, звонят практически круглосуточно, будет более 500 автомобилей» — организаторы.
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