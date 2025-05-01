Вильфанд спрогнозировал погоду на Европейской территории России 1 и 2 мая

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Почти на всей европейской территории России 1 и 2 мая будет холодно, ночные заморозки прогнозируются даже в Крыму, на Кубани, в Ставрополье и на юге Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Практически везде на европейской территории 1 и 2 мая будут холодными, заморозки прогнозируются и в Крыму, в Краснодарском крае, в Ставрополье — там даже до минус 5 в предгорных районах», — сказал Вильфанд.
По его словам, на Кубани ожидаются заморозки до минус 2 градусов, в Адыгее — тоже до минус 5. При этом дневные температуры будут довольно высокими — 17−18 градусов, отметил синоптик.
«Заморозки будут и в Приволжском федеральном округе, причём не только на севере, но и на юге, в Оренбургской области. В Пермском крае по-прежнему идёт приличный снег, он будет продолжаться. В Свердловской области тоже снег, температура низкая ночью — минус 3−5 градусов», — сказал Вильфанд.
Метеоролог также сообщил о прохождении циклона с 1 по 3 мая над юго-восточной частью страны — очень сильные осадки прогнозируются в Амурской области, на юге Хабаровского края и в Приморье.