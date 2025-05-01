Вильфанд спрогнозировал погоду на Европейской территории России 1 и 2 мая

«Заморозки будут и в Приволжском федеральном округе, причём не только на севере, но и на юге, в Оренбургской области. В Пермском крае по-прежнему идёт приличный снег, он будет продолжаться. В Свердловской области тоже снег, температура низкая ночью — минус 3−5 градусов», — сказал Вильфанд.