В Госдуме предложили обязать всех работодателей индексировать зарплаты ежеквартально

По мнению депутатов, предлагаемая мера позволит повысить доходы населения, поддержать потребительский спрос и стабилизировать экономическую обстановку в стране. Закрепление в Трудовом кодексе положения об обязательной компенсации зарплат как для бюджетных организаций, так и для других работодателей, должно проводиться ежеквартально на уровень инфляции за предыдущий период.