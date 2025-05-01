На здании мэрии Омска появится проекция с ретрофото

Она будет охватывать четыре верхних этажа строения. Рабочие уже завершают монтировать оборудование, об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест. На фасаде появится черно-белое изображение военных лет, декорированное виртуальной цветной Георгиевской лентой.