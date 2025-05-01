На здании мэрии Омска появится проекция с ретрофото

До празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне осталось восемь дней. Власти продолжают украшать Омск к Девятому Мая. На здании горадминистрации решили сделать тематическую фотопроекцию.
Она будет охватывать четыре верхних этажа строения. Рабочие уже завершают монтировать оборудование, об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест. На фасаде появится черно-белое изображение военных лет, декорированное виртуальной цветной Георгиевской лентой.
Ранее «КП Омск» показала, как город украсили фонтаны.