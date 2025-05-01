Пушков: Трамп не хочет повторения ситуации с выводом войск из Афганистана

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп «пересмотрел» своё отношение к «участию» американской стороны в конфликте на Украине в связи с негативным отношением к выводу американского контингента из Афганистана.
«Можно предположить, что поражение в Афганистане оказало определённое влияние на Трампа и сказалось на его скептическом отношении к дальнейшему участию США в конфликте на Украине», — написал Пушков в Telegram.
Он прокомментировал заявление Трампа, прозвучавшее в интервью изданию The Atlantic. Трамп заявил, что вывод военных из Афганистана стал «наверное самым жалким моментом» в истории Соединённых Штатов.
Ранее издание из Британии The Telegraph рассказало, что отправка европейских миротворцев на Украину может превратить страну в «новый Афганистан».