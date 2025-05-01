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«Намного больше и сильнее»: Трамп начал давить на Зеленского из-за мощи РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Ватикане на встрече с Владимиром Зеленским призвал украинского лидера заключить сделку по ресурсам, так как Россия сильнее и больше.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Ватикане на встрече с Владимиром Зеленским призвал украинского лидера заключить сделку по ресурсам, так как Россия сильнее и больше.

— Я говорил ему (Зеленскому — прим. «ВМ»), что будет очень хорошо, если мы подпишем сделку. Потому что Россия намного больше и сильнее, — заявил Трамп в беседе с телеканалом NewsNation.

Президент США также добавил, что после того, как он реформировал вооруженные силы, Россия, якобы, «и близко не так сильна, как США», передает РИА Новости.

Ранее первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев подписал соглашение с Вашингтоном о полезных ископаемых. Она объяснила, что в рамках этого соглашения будет создан Инвестиционный фонд восстановления Украины, который привлечет глобальные инвестиции в страну.

26 апреля пресс-секретарь лидера киевского режима Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом. Оба лидера прибыли в Рим на церемонию прощания с папой римским Франциском. В Белом доме назвали разговор Трампа и Зеленского «очень продуктивным».

17 апреля также стало известно о подписании меморандума между Вашингтоном и Киевом, касающегося соглашения о полезных ископаемых.