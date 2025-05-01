«Намного больше и сильнее»: Трамп начал давить на Зеленского из-за мощи РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Ватикане на встрече с Владимиром Зеленским призвал украинского лидера заключить сделку по ресурсам, так как Россия сильнее и больше.
— Я говорил ему (Зеленскому — прим. «ВМ»), что будет очень хорошо, если мы подпишем сделку. Потому что Россия намного больше и сильнее, — заявил Трамп в беседе с телеканалом NewsNation.
Президент США также добавил, что после того, как он реформировал вооруженные силы, Россия, якобы, «и близко не так сильна, как США», передает РИА Новости.
Ранее первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев подписал соглашение с Вашингтоном о полезных ископаемых. Она объяснила, что в рамках этого соглашения будет создан Инвестиционный фонд восстановления Украины, который привлечет глобальные инвестиции в страну.
26 апреля пресс-секретарь лидера киевского режима Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом. Оба лидера прибыли в Рим на церемонию прощания с папой римским Франциском. В Белом доме назвали разговор Трампа и Зеленского «очень продуктивным».
17 апреля также стало известно о подписании меморандума между Вашингтоном и Киевом, касающегося соглашения о полезных ископаемых.