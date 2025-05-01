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На майские праздники в Башкирии будет дождливо и ветренно

В первые дни мая погода в Башкирии будет неустойчивой, влияние окажет атмосферный фронт. Синоптики Башгидромета обещают дожди и сильный ветер.

Сейчас в Ричмонде: +29° 7 м/с 45% 756 мм рт. ст. +25°

В четверг, 1 мая, днем в республике пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха составит +11,+16°.

В пятницу, 2 мая, местами кратковременные дожди продолжатся. Ночью столбик термометра опустится до 0,+5°, местами прогнозируют заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −3°. Днем потеплеет до +10,+15°.

В субботу, 3 мая, характер погоды не изменится. В течение дня будут идти кратковременные дожди. Днем ожидается порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит +4,+9°, днем +10,+15°.

В начале следующей недели в Башкирии потеплеет. Максимальная температура воздуха приблизится к 20-градусной отметке.