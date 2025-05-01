На майские праздники в Башкирии будет дождливо и ветренно

В четверг, 1 мая, днем в республике пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха составит +11,+16°.
В пятницу, 2 мая, местами кратковременные дожди продолжатся. Ночью столбик термометра опустится до 0,+5°, местами прогнозируют заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −3°. Днем потеплеет до +10,+15°.
В субботу, 3 мая, характер погоды не изменится. В течение дня будут идти кратковременные дожди. Днем ожидается порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит +4,+9°, днем +10,+15°.
В начале следующей недели в Башкирии потеплеет. Максимальная температура воздуха приблизится к 20-градусной отметке.