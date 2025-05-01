Поклонимся героям: в Алматы пройдёт шествие «Бессмертного полка»

Шествие начнётся в 10:00 утра по местному времени от Центрального парка культуры и отдыха (бывший парк имени Горького), далее участники пройдут по улице Гоголя до улицы Зенкова и завершат путь в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев, где состоится торжественное возложение цветов к Вечному огню.