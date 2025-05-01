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Поклонимся героям: в Алматы пройдёт шествие «Бессмертного полка»

9 мая в Алматы состоится патриотическое шествие в рамках акции «Бессмертный полк», «Батырларға тағзым» — «Поклонимся героям». Мероприятие проводится в честь Дня Победы и посвящено памяти героев Великой Отечественной войны.

Источник: DKNews.kz

Шествие начнётся в 10:00 утра по местному времени от Центрального парка культуры и отдыха (бывший парк имени Горького), далее участники пройдут по улице Гоголя до улицы Зенкова и завершат путь в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев, где состоится торжественное возложение цветов к Вечному огню.

По словам председателя общественного объединения «Союз ветеранов Афганистана» Мурата Абдушукурова, мероприятие носит не только мемориальный, но и воспитательный характер.

«Основная цель — сохранить историческую память о подвигах старшего поколения и воспитать у молодежи чувство уважения и патриотизма. 9 мая в 9:00 приглашаем всех желающих собраться в парке Горького для участия в шествии “Бессмертного полка”, — отметил Мурат Мухтарович, показав официальное разрешение на проведение акции.

Участники шествия традиционно пронесут портреты своих родных — участников войны, тружеников тыла и героев, которые внесли вклад в Победу.

Организаторы призывают горожан прийти с семьями, чтобы отдать дань памяти и уважения тем, кто ценой своей жизни приближал Победу.