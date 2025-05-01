Поклонимся героям: в Алматы пройдёт шествие «Бессмертного полка»

Шествие начнётся в 10:00 утра по местному времени от Центрального парка культуры и отдыха (бывший парк имени Горького), далее участники пройдут по улице Гоголя до улицы Зенкова и завершат путь в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев, где состоится торжественное возложение цветов к Вечному огню.
По словам председателя общественного объединения «Союз ветеранов Афганистана» Мурата Абдушукурова, мероприятие носит не только мемориальный, но и воспитательный характер.
«Основная цель — сохранить историческую память о подвигах старшего поколения и воспитать у молодежи чувство уважения и патриотизма. 9 мая в 9:00 приглашаем всех желающих собраться в парке Горького для участия в шествии “Бессмертного полка”, — отметил Мурат Мухтарович, показав официальное разрешение на проведение акции.
Участники шествия традиционно пронесут портреты своих родных — участников войны, тружеников тыла и героев, которые внесли вклад в Победу.
Организаторы призывают горожан прийти с семьями, чтобы отдать дань памяти и уважения тем, кто ценой своей жизни приближал Победу.