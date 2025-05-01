В центре Волгограда временно ограничат движение транспорта 4 мая

В связи с проведением спортивного мероприятия на Нулевой Продольной магистрали от ул. Комсомольской до ул. Маршала Крылова, а также на участках улиц 7-й Гвардейской от ул. Советской до набережной им. 62-й Армии и ул. Землянского от пр. Ленина до Нулевой Продольной магистрали будет организован пешеходный режим с 7.00 до 13.00.