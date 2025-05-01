Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Волгограда временно ограничат движение транспорта 4 мая

В легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы, примут участие более 1200 человек, включая команды школ, колледжей и вузов города.

Источник: ИД «Волгоградская правда»

Как сообщает администрация Волгограда, забег начнется 4 мая в 10.00 на Нулевой Продольной магистрали от мемориала «Бронекатер БК-31». Участники эстафеты будут преодолевать дистанцию в 5000 метров. Они направятся в сторону стадиона «Волгоград Арена», после чего вернутся обратно.

В связи с проведением спортивного мероприятия на Нулевой Продольной магистрали от ул. Комсомольской до ул. Маршала Крылова, а также на участках улиц 7-й Гвардейской от ул. Советской до набережной им. 62-й Армии и ул. Землянского от пр. Ленина до Нулевой Продольной магистрали будет организован пешеходный режим с 7.00 до 13.00.