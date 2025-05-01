Заморозки и сильный ветер: чего ждать жителям в Башкирии в майские праздники

Стало известно, какой будет погода в майские праздники в Башкирии. По словам синоптиков, в республике все еще будет прохладно, ветрено, а местами даже морозно.
Сегодня, 1 мая, по всей территории региона ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер. Днём столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов.
Завтра, 2 мая, также ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от +10 до +15 градусов, ночные температуры будут колебаться от −3 до +5 градусов. Характер погоды не изменится и на следующий день, говорят синоптики.
— Дожди и порывистый ветер сохранятся до конца недели. Ночные температуры ожидаются в пределах от +4 до +9 градусов, дневные — от +10 до +15 градусов, — заключили в Башгидрометцентре.
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