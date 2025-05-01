Самарская хроника: выдержки из газет Куйбышева и области 1 мая 1942−1945 годов

«До поступления на фабрику (это было около 5 лет назад) Анна Петровна Багрова не только не знала лабораторного дела, в частности трафаретного производства, а не была даже… швейницей вообще. Но это не помешало ей в скором же времени в течение нескольких недель освоить избранную ей специальность раскладчицы».