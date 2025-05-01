Самарская хроника: выдержки из газет Куйбышева и области 1 мая 1942−1945 годов

Газеты и журналы издавались практически в каждом населенном пункте и при каждом предприятии.
Сегодня, в День Весны и Труда для вас — выдержки из газет Куйбышева и области от 1 мая 1942−1945 годов, повествующих о трудовых подвигах наших земляков.
Мы сохранили стиль и орфографию такими, какие они были в оригинале.
Газета «Голос швейницы» — номер от 1 мая 1942 года.
Из статьи «О женщинах-передовиках нашей лаборатории»:
«До поступления на фабрику (это было около 5 лет назад) Анна Петровна Багрова не только не знала лабораторного дела, в частности трафаретного производства, а не была даже… швейницей вообще. Но это не помешало ей в скором же времени в течение нескольких недель освоить избранную ей специальность раскладчицы».
«Про хорошего знатока своего дела, своей специальность обычно говорят: он мастер своего дела. Это крылатое народное определение можно отнести и по адресу старой опытной лаборантки т. Касьеновой Александры Васильевны. Она отлично знает все методы обработки материала, все виды пошива, изделия, операции и т.д».
«Александре Васильевне подстать ее выученица лаборантка Лиза Петрова. В лаборатории она работает сравнительно недолго — с начала отечественной войны. Но за этот короткий срок она так хорошо изучила свою специальность, что знает все методы обработки материала в мельчайших подробностях и деталях».
Из статьи «Награду оправдаем»:
«За перевыполнение апрельской производственной нормы, за освоение в короткий срок нового пошива, наша группа награждена групповым переходящим красным знаменем и, кроме того, премирована денежной суммой в 600 рублей».
«Вот, например, стахановка т. Ходакова. Это — одна из советских патриоток, которая государственные интересы, интересы производства ставит выше всего. Она не только успешно справляется со своей основной работой, но и помогает в разгрузке своим подругам по агрегату».
«Хорошо работает также многооперационистка т. Пронина. Зная в совершенстве несколько операций, она кроме своей основной работы помогает другим в разгрузке операций №№ 50, 52, 29, 27 и других».
Газета «Боевой пост» — номер от 1 мая 1943 года.
Из заметки «Авторитетный милиционер»:
«Коммунист Кузьяма Петрович Николашкин милиционером в Чапаевском РОМ работает с 1942 года. За это время он настойчиво и старательно овладевал техникой милицейского дела, показал высокие образцы дисциплинированности, инициативы и милицейской сообразительности».
Из заметки «Решительно боремся с хищниками»:
«Сторож Безенчукского зерносовхоза Смирнов, пользуясь бесконтрольностью, похитил около центнера семенной пшеницы и овса. Рабочие стройколонны Стукалов, Захаров и другие украли из государственного амбара 135 килограммов зерна. Эти и другие хищники хлеба нами немедленно были разоблачены и привлечены к уголовной ответственности».
Из заметки «Девушки-милиционеры»:
«В 1 взводе милиции гор. Куйбышева работает немало девушек-милиционеров и большинство из них является отличниками службы, боевой и политической подготовки. Особенно хочется отметить милиционеров — комсомолок тт. Хамазюк Елену, Чичуга Раису, Сергееву Елену, Басову Клавдию и Кондаленкову Марию».
Газета «Колхозная жизнь» — номер от 1 мая 1944 года.
Выдержки из письма «Дорогим товарищам учителям» фронтовика А. Соловьева:
«Шлю Вам свой боевой пламенный привет с поля боя. Два с половиною года прошло с того дня, как я, мирный гражданин Великой России, учитель Кротовской средней школы, перестал быть учителем и стал воином».
«У Вас учатся дети, что остались сиротами, — Вы им заменяете матерей и отцов, вы их воспитываете, выполняя задание страны».
«За ваш незаметный по кропотливости, но великий труд, Вам “инженерам человеческих душ” спасибо от меня и моих боевых друзей. Прошу Вас, пишите мне о своей работе. Вы мне этим доставите большую радость».
Из статьи «Жены фронтовиков — передовые плугари колхоза им. Жданова»:
«С началом Великой Отечественной войны на фронт ушли мужчины с оружием в руках защищать нашу родную землю от нашествия немецко-фашистских мерзавцев. В колхозе остались в основном женщины, старики и подростки. Вот тут-то и решили т.т. Нечаева, Каторгина, Рязанова и Небогина, что их задача — помочь фронту, заменить на основных видах работ своих мужей, ушедших в ряды РККА, чтобы работа шла нормально, чтобы страна и фронт получили достаточное количество продуктов сельского хозяйства».
Из статьи «Тимашевский сахкомбинат рапортует»:
С 10 февраля 1944 года коллектив завода развернул предмайское социалистическое соревнование между цехами, бригадами и индивидуальное. Участники соревнования дали обязательство вождю народов, маршалу Советского Союза т. Сталину добиться выполнения плана на 130 проц. Свое обязательство рабочие, служащие и инженерно-технические работники выполнили с превышением, достигнув 136 процентов выполнения плана. Своей стахановской выработкой, фронтовым отношением к труду выделились лучшие заводские бригады т. Аксеенко — медники, выработавшие 226 проц. нормы, т. Рогачева — токари — 173 проц., т. Подкорытникова — кузнецы — 171 проц., т. Ефимова — слесари — 165 проц., т. Анищенко — слесари — 166 проц. и др".
Газета «Красное знамя» — номер от 1 мая 1945 года.
Из обращения Иосифа Сталина:
«Сегодня наша страна празднует Первое Мая — Международный праздник трудящихся. В этом году народы нашей Родины встречают день Первого Мая в обстановке победоносного завершения Великой Отечественной войны. Ушли в прошлое и не вернутся больше тяжелые времена, когда Красная Армия отбивалась от вражеских войск под Москвой и Ленинградом, под Грозным и Сталингадом. Ныне наши победоносные войска громят вооруженные силы противника в центре Германии, далеко за Берлином, на реке Эльба».
Из призывов ЦК ВКП (б) к 1 мая 1945 г:
«Да здравствует 1-е Мая — день смотра боевых сил трудящихся! Трудящиеся всех стран, соединяйтесь для борьбы за полный разгром гитлеровской Германии!».
«Привет доблестным войскам Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Франции, наступающим на немцев с Запада!».
«Советские женщины! Овладевайте производственными специальностями, повышайте производительность труда! Все силы на разгром немецких захватчиков, на дальнейший подъем народного хозяйства! Да здравствуют советские женщины!».
Печатные материалы: Самарская областная универсальная научная библиотека.
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