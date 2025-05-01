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Невролог раскрыл неожиданный защитный эффект кофе

Кофе может защитить от болезни Паркинсона, утверждает невролог.

Источник: Комсомольская правда

Врач-невролог высшей категории Видновской клинической больницы Дмитрий Кузьмин в интервью NEWS.ru заявил о неожиданном профилактическом свойстве кофе. По его словам, умеренное потребление этого напитка способно снизить риск развития болезни Паркинсона.

Специалист рекомендует поддерживать эмоциональное равновесие.

— Главный мой совет — меньше нервничайте, — отметил специалист.

Также важна регулярная физическая активность, полный отказ от алкоголя и умеренное потребление кофе. Этот напиток действительно обладает защитным эффектом, однако злоупотребление напитком может вызвать другие проблемы со здоровьем. Важно соблюдать баланс между пользой и потенциальным вредом.

Положительные эмоции и здоровый образ жизни — основа профилактики. Кофе может стать дополнительным защитным фактором, но не панацеей, — подчеркнул Кузьмин.

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