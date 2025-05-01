Невролог раскрыл неожиданный защитный эффект кофе

Также важна регулярная физическая активность, полный отказ от алкоголя и умеренное потребление кофе. Этот напиток действительно обладает защитным эффектом, однако злоупотребление напитком может вызвать другие проблемы со здоровьем. Важно соблюдать баланс между пользой и потенциальным вредом.