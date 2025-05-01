Смерть Пембе, уход Доа и возвращение Алев. Главные интриги «Клюквенного щербета»

Актриса неожиданно ушла после второго сезона, сославшись на усталость. Сценаристы «похоронили» её — Алев умерла при родах. Вскоре стало известно, что Мюжде приступила к съёмкам в сериале «Любовь, брак, развод». Однако рейтинги оказались настолько низкими, что теленовеллу быстро закрыли. Узман осталась без работы. И поклонники считают, что раз актриса освободилась, то её можно было бы вернуть в «Клюквенный щербет». В турецких сериалах возможно всё, никого точно не удивит воскрешение умершего героя. Тем более интересно было бы посмотреть, как бы тогда повёл себя Апо, сблизившийся с Ишил.