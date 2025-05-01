Страдал с детства: Life.ru узнал у стоматолога, как удалось идентифицировать Гитлера по его зубам

Вот эти коронки и мостовидные протезы как раз обнаружили и по ним идентифицировали его как Гитлера, потому что думали, что он сбежал из Германии. Но тело было сожжено, а по зубам его идентифицировал лично стоматолог, помощники и окружающие — те, кто его знали.