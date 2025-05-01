Под Волгоградом две региональные трассы выведут из сумрака за 60 млн рублей

В Волгоградской области специалисты готовятся приступить к обустройству сетей освещения на региональных дорогах 18К-1 «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск» и 18Н-43 «Донской — Ляпичев — Крепинский». Как сообщает ИА «Высота 102», работы развернутся на участках в границах Светлоярского и Калачёвского районов.