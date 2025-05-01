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Под Волгоградом две региональные трассы выведут из сумрака за 60 млн рублей

В Волгоградской области специалисты готовятся приступить к обустройству сетей освещения на региональных дорогах 18К-1.

Источник: v102.ru

В Волгоградской области специалисты готовятся приступить к обустройству сетей освещения на региональных дорогах 18К-1 «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск» и 18Н-43 «Донской — Ляпичев — Крепинский». Как сообщает ИА «Высота 102», работы развернутся на участках в границах Светлоярского и Калачёвского районов.

Согласно проектно-сметной документации, в Светлоярском районе освещение дороги будет оборудовано вблизи села Червленое, на 25−28 километрах. В Калачёвском районе в границах посёлка Донской и хутора Ляпичев.

Отметим, работы должны быть выполнены к 27 апреля 2026 года. Подрядную организацию власти отберут по итогу открытого аукциона через несколько недель. На обустройство освещения проезжей части из регионального бюджета выделено 60,4 млн рублей.