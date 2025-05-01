Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вильфанд перечислил регионы России, куда придут заморозки в майские праздники

На большей части европейской территории России в ночные часы 1 и 2 мая ожидаются заморозки. Понижение температуры прогнозируется в Крыму, на Кубани, в Ставропольском крае и в южных районах Поволжья. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В предгорных районах Крыма температура ночью опустится до −5 градусов.

На большей части европейской территории России в ночные часы 1 и 2 мая ожидаются заморозки. Понижение температуры прогнозируется в Крыму, на Кубани, в Ставропольском крае и в южных районах Поволжья. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Практически везде на европейской территории 1 и 2 мая будут холодными, заморозки прогнозируются и в Крыму, в Краснодарском крае, в Ставрополье», — рассказал Вильфанд в беседе с РИА Новости. Он добавил, что в предгорных районах прогнозируется понижение температуры воздуха до −5 градусов.

По словам эксперта, в Краснодарском крае ожидаются заморозки до −2 градусов, а в Республике Адыгея температура ночью может опуститься до −5 градусов. В то же время в дневные часы воздух будет прогреваться до 17−18 градусов. Кроме того, понижение температуры ниже нуля зафиксируют и в Приволжском федеральном округе. В Пермском крае продолжатся обильные снегопады. В Свердловской области ночные температуры составят от −3 до −5 градусов.

Министерство чрезвычайных ситуаций России заявило, что в период с 1 по 3 мая на территории Москвы ожидаются заморозки, температура воздуха может опуститься до −6 градусов. В связи с этим водителям настоятельно советуют проявлять бдительность на дорогах, передает «Царьград».