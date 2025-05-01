Вильфанд перечислил регионы России, куда придут заморозки в майские праздники

В предгорных районах Крыма температура ночью опустится до −5 градусов.
На большей части европейской территории России в ночные часы 1 и 2 мая ожидаются заморозки. Понижение температуры прогнозируется в Крыму, на Кубани, в Ставропольском крае и в южных районах Поволжья. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Практически везде на европейской территории 1 и 2 мая будут холодными, заморозки прогнозируются и в Крыму, в Краснодарском крае, в Ставрополье», — рассказал Вильфанд в беседе с РИА Новости. Он добавил, что в предгорных районах прогнозируется понижение температуры воздуха до −5 градусов.
По словам эксперта, в Краснодарском крае ожидаются заморозки до −2 градусов, а в Республике Адыгея температура ночью может опуститься до −5 градусов. В то же время в дневные часы воздух будет прогреваться до 17−18 градусов. Кроме того, понижение температуры ниже нуля зафиксируют и в Приволжском федеральном округе. В Пермском крае продолжатся обильные снегопады. В Свердловской области ночные температуры составят от −3 до −5 градусов.
Министерство чрезвычайных ситуаций России заявило, что в период с 1 по 3 мая на территории Москвы ожидаются заморозки, температура воздуха может опуститься до −6 градусов. В связи с этим водителям настоятельно советуют проявлять бдительность на дорогах, передает «Царьград».