Вильфанд перечислил регионы России, куда придут заморозки в майские праздники

По словам эксперта, в Краснодарском крае ожидаются заморозки до −2 градусов, а в Республике Адыгея температура ночью может опуститься до −5 градусов. В то же время в дневные часы воздух будет прогреваться до 17−18 градусов. Кроме того, понижение температуры ниже нуля зафиксируют и в Приволжском федеральном округе. В Пермском крае продолжатся обильные снегопады. В Свердловской области ночные температуры составят от −3 до −5 градусов.