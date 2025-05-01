Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин рассказал об оставшихся в Курской области солдатах ВСУ

Некоторые украинские солдаты еще остаются в Курской области. Об этом в среду, 30 апреля, сообщил президент России Владимир Путин.

Некоторые украинские солдаты еще остаются в Курской области. Об этом в среду, 30 апреля, сообщил президент России Владимир Путин.

— Они в подвалах каких-то еще сидят там, просят эвакуации, эвакуироваться невозможно, потому что там разрозненные группы по два-три человека в перелесках сидят в полной изоляции, — сказал Путин.

Изолированным военным предлагают сдаться, сказал Путин. Некоторых плененных украинских солдат отправляют с предложением сложить оружие «назад, туда, где сидят их сослуживцы», передает РБК.

Владимир Путин ранее заявил, что авантюра киевского режима полностью провалилась, а противник понес значительные потери, что скажется на обстановке на линии фронта.

Кроме того, российский лидер поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений за успешный вывод бойцов украинской армии с территории Курской области.

О завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ стало известно 26 апреля, об этом доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Недавно российские солдаты освободили населенный пункт Сухая Балка в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин.