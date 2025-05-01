Путин рассказал об оставшихся в Курской области солдатах ВСУ

Некоторые украинские солдаты еще остаются в Курской области. Об этом в среду, 30 апреля, сообщил президент России Владимир Путин.
— Они в подвалах каких-то еще сидят там, просят эвакуации, эвакуироваться невозможно, потому что там разрозненные группы по два-три человека в перелесках сидят в полной изоляции, — сказал Путин.
Изолированным военным предлагают сдаться, сказал Путин. Некоторых плененных украинских солдат отправляют с предложением сложить оружие «назад, туда, где сидят их сослуживцы», передает РБК.
Владимир Путин ранее заявил, что авантюра киевского режима полностью провалилась, а противник понес значительные потери, что скажется на обстановке на линии фронта.
Кроме того, российский лидер поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений за успешный вывод бойцов украинской армии с территории Курской области.
О завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ стало известно 26 апреля, об этом доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Недавно российские солдаты освободили населенный пункт Сухая Балка в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин.