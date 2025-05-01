Мадуро провозгласил 30 апреля Днем победы человечества над фашизмом

«В 1945 году в этот день мир услышал по радио и узнал из телеграфных сообщений, что Красная армия СССР вошла в Берлин, победила Гитлера и подняла советское знамя над Рейхстагом, что означало победу Красной армии над Гитлером и нацистами», — сказал Мадуро накануне в эфире телеканала Venezolana de Televisión.