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За сутки ветер в Башкирии сорвал кровли у шести зданий

Случаи были зафиксированы в Уфе и Бирском районе.

Сейчас в Ричмонде: +29° 7 м/с 45% 756 мм рт. ст. +25°
Источник: Телеграм-канал Кирилла Первова

За минувшие сутки, 30 апреля, в Башкирии зафиксировали шесть случаев частичного срыва кровли шквалистый ветром. Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

По его словам, это произошло в Уфе и Бирском районе. Так, в столице республики ветер частично обрушил крышу у Дома пионеров. На месте работали экстренные службы и администрация района.

В Бирске крышу сорвало на здании бывшей швейной фабрики. Вокруг строения территорию перекрыли. Пострадавших нет, сообщили в администрации района.

Также произошли случаи падения деревьев.