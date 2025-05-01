За сутки ветер в Башкирии сорвал кровли у шести зданий

За минувшие сутки, 30 апреля, в Башкирии зафиксировали шесть случаев частичного срыва кровли шквалистый ветром. Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
По его словам, это произошло в Уфе и Бирском районе. Так, в столице республики ветер частично обрушил крышу у Дома пионеров. На месте работали экстренные службы и администрация района.
В Бирске крышу сорвало на здании бывшей швейной фабрики. Вокруг строения территорию перекрыли. Пострадавших нет, сообщили в администрации района.
Также произошли случаи падения деревьев.