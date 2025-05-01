В ночных клубах в Москве провели рейды

В минувшую ночь, с 30 апреля на 1 мая, силовики провели рейд в рамках профилактически-фильтрационных мероприятий по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде в московском клубе. Об этом РИА Новости рассказали в правоохранительных органах.