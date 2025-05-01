В ночных клубах в Москве провели рейды

В минувшую ночь, с 30 апреля на 1 мая, силовики провели рейд в рамках профилактически-фильтрационных мероприятий по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде в московском клубе. Об этом РИА Новости рассказали в правоохранительных органах.
Известно, что силовики прибыли в увеселительное заведение, которое находится в районе метро Автозаводская, на юге столицы.
«Сотрудники правоохранительных структур пришли в ночной клуб в районе метро Автозаводская, где, предположительно, могли собираться граждане, подозреваемые в ЛГБТ*-пропаганде», — отметили в сообщении.
В настоящее время более подробной информации не приводилось. Итоги рейда в клубе в Москве пока неизвестны.
Как KP.RU писал ранее, Таганский районный суд Москвы оштрафовал телеканал «ТВ Центр» за пропаганду движения ЛГБТ* среди детей. Санкции по этой статье предусматривают либо административный штраф в до 4 млн рублей, либо приостановку деятельности на срок до 90 суток.
*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.