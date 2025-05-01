Какие изменения ждут Казахстан с 1 мая 2025 года

25 мая 2025 года в казахстанских школах завершится учебный год. Сейчас школьники доучиваются последнюю, четвёртую четверть: она началась 1 апреля и продлится 8 учебных недель. После сдачи экзаменов ребята уйдут на длинные летние каникулы, которые продлятся три месяца.