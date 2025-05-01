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Какие изменения ждут Казахстан с 1 мая 2025 года

АСТАНА, 1 мая — Sputnik. Какие изменения ждут Казахстан в мае 2025 года.

Источник: Sputnik.kz

Скорая помощь будет работать по-новому

Что изменится с 1 мая:

  • мобильные бригады при поликлиниках будут работать в часы их функционирования — с 8:00 до 20:00;
  • вызовы 4 категории срочности (например, повышенное давление, температура, легкие травмы), не представляющие угрозы жизни, будут перенаправляться мобильным бригадам ПМСП в рабочее время поликлиник;
  • после 20:00 и в выходные дни все вызовы, включая 4 категорию, как и прежде, будут обслуживаться бригадами скорой помощи.

Механизм вызова скорой помощи остается прежним — набрав номер 103, граждане могут вызвать экстренную медицинскую помощь в любое время суток. В случаях, когда состояние пациента представляет непосредственную угрозу жизни, бригада скорой помощи приедет независимо от дня недели и времени суток.

Новые зарубежные авиамаршруты из Казахстана

SCAT объявил о новых рейсах из Шымкента.

с 27 мая:

  • Шымкент — Будапешт (Венгрия), 2 рейса в неделю;
  • Шымкент — Мюнхен (Германия), 3 рейса;

с 28 мая:

  • Шымкент — Сиань (Китай), 2 рейса;

с 29 мая:

  • Шымкент — Каир (Египет), 2 рейса;
  • Шымкент — Шанхай (Китай), 2 рейса;
  • Шымкент — Сеул (Корея), 2 рейса;

с 30 мая:

  • Шымкент — Урумчи (Китай), 2 рейса.

Air Astana планирует запустить ряд новых авиамаршрутов:

  • с 14 мая Астана — Дананг (Вьетнам), два рейса;
  • с 27 мая Атырау — Тбилиси (Грузия), три рейса;
  • с 28 мая Алматы — Ош (Кыргызстан), четыре рейса;
  • с 31 мая Атырау — Баку (Азербайджан), три рейса.

Qazaq Air с 1 мая текущего года открывает новый международный авиамаршрут.

Астана — Туркестан — Самарканд дважды в неделю.

Fly Arystan в текущем году планирует открыть с 18 мая новый авиамаршрут.

Алматы — Инин (Кульджа) с частотой два рейса в неделю.

Завершение учебного года в школах

25 мая 2025 года в казахстанских школах завершится учебный год. Сейчас школьники доучиваются последнюю, четвёртую четверть: она началась 1 апреля и продлится 8 учебных недель. После сдачи экзаменов ребята уйдут на длинные летние каникулы, которые продлятся три месяца.

Напомним, в первой четверти на обучение было отведено 8 недель. Осенние каникулы проходили с 28 октября по 3 ноября включительно и длились 7 календарных дней.

Во второй четверти школьники учились также 8 недель. Зимние каникулы длились 10 дней — с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.

Третья четверть состояла из 10 учебных недель. Весенние каникулы продлились 11 дней — с 21 по 31 марта 2025 года включительно.