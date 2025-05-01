В Иркутске Знамя Победы вновь поднято над зданием правительства

— В Иркутской области традиционно устанавливают знамя в конце апреля. Оно будет находиться на здании правительства до 9 мая, соседствуя с государственным флагом России. Для жителей региона это возможность отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны, — пишет в сети Игорь Кобзев.