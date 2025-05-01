В Иркутске Знамя Победы вновь поднято над зданием правительства

В преддверии Дня Победы на здании правительства Иркутской области установили копию легендарного стяга. Как сообщает губернатор Игорь Кобзев, этот символ напоминает о подвиге бойцов 150-й стрелковой дивизии, водрузивших знамя над Рейхстагом 1 мая 1945 года.
— В Иркутской области традиционно устанавливают знамя в конце апреля. Оно будет находиться на здании правительства до 9 мая, соседствуя с государственным флагом России. Для жителей региона это возможность отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны, — пишет в сети Игорь Кобзев.
Разведчики Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария под огнем противника установили штурмовой флаг, который стал главным символом Победы. С 2022 года копии знамени размещают на административных зданиях по решению оргкомитета «Победа».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что сезон садоводческих маршрутов стартует с 1 мая в Приангарье.