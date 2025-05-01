В Госдуме ответили исполнителю шлягера «Яблоки на снегу», посетовавшему на пенсию в 13 тысяч

«Мы же понимаем, что официальная заработная плата известного певца и его фактические заработки — это две большие разницы. С таких гонораров артисты обычно не делают никакие взносы в Социальный фонд. Поэтому им приходится довольствоваться маленькими пенсиями», — рассказала Бессараб в беседе с «Ридусом».