Как казахстанцы отдохнут на майские праздники

Если погода будет благоволить жителям республики, то на маёвку можно будет выбраться на шашлыки — в это месяце можно будет отдохнуть три дня подряд. Это касается не только Дня единства народа Казахстана, но и Дня Победы, а также Дня защитника Отечества, пишет ИА El.kz со ссылкой на Учет.kz.