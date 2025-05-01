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Как казахстанцы отдохнут на майские праздники

Если погода будет благоволить жителям республики, то на маёвку можно будет выбраться на шашлыки — в это месяце можно будет отдохнуть три дня подряд. Это касается не только Дня единства народа Казахстана, но и Дня Победы, а также Дня защитника Отечества, пишет ИА El.kz со ссылкой на Учет.kz.

Источник: EL.kz

Отдых на 1 мая:

  • при пятидневной рабочей неделе: 28, 29, 30 апреля — рабочие дни, 1 мая — выходной день, 2 мая — рабочий день, 3, 4 мая — выходные дни.
  • при шестидневной рабочей неделе: 28, 29, 30 апреля — рабочие дни, 1 мая — выходной день, 2, 3 мая — рабочие дни, 4 мая — выходной день.

Отдых на 7 и 9 мая:

  • при пятидневной рабочей неделе: 5, 6 мая — работаем, 7 мая — отдыхаем, 8 мая — работаем, 9, 10, 11 мая — отдыхаем.
  • при шестидневной рабочей неделе: 5, 6 мая — работаем, 7 мая — отдыхаем, 8 мая — работаем, 9 мая — отдыхаем, 10 мая — работаем, 11 мая очередной выходной день.