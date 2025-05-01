Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с праздником Весны и Труда

По итогам прошлого года в нашем регионе фиксируется минимальная безработица. Вместе с тем, мы стремимся к тому, чтобы занятость коррелировала с потребностями завтрашнего дня. Решить проблему ограниченности трудовых ресурсов призван новый национальный проект «Кадры», который запущен с 2025 г. по решению главы государства, проект Агентства стратегических инициатив «Время жить в России», целенаправленная кадровая политика, главным критерием которой является эффективность подготовки специалистов вузами и ссузами в соответствии с запросами экономики региона.