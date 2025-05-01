Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с праздником Весны и Труда

"Уважаемые жители Самарской области! Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Этот государственный праздник, несущий в себе весеннее обновление и мощный заряд оптимизма, традиционно один из самых любимых в нашей стране. Первомай олицетворяет солидарность трудящихся, объединенных общим стремлением к созидательному труду, миру и согласию.
Сегодня вопросы занятости, повышения производительности труда, защиты прав трудовых коллективов имеют принципиально важное значение для укрепления экономики, создания базовых условий для победы в специальной военной операции. Только крепкий, надежный тыл позволит нам решить задачи обеспечения безопасности наших граждан и Российского государства в целом, достичь национальных целей развития России, поставленных президентом РФ В. В. Путиным. Поэтому руководство страны, региональное правительство принимают комплексные меры для улучшения ситуации на рынке труда, решения кадровых проблем.
По итогам прошлого года в нашем регионе фиксируется минимальная безработица. Вместе с тем, мы стремимся к тому, чтобы занятость коррелировала с потребностями завтрашнего дня. Решить проблему ограниченности трудовых ресурсов призван новый национальный проект «Кадры», который запущен с 2025 г. по решению главы государства, проект Агентства стратегических инициатив «Время жить в России», целенаправленная кадровая политика, главным критерием которой является эффективность подготовки специалистов вузами и ссузами в соответствии с запросами экономики региона.
Особое внимание, самое теплое, сердечное отношение — к ветеранам войны и труженикам тыла, благодаря которым наш народ смог выстоять в смертельной схватке с фашизмом и добыть Великую Победу, 80-летие которой мы будем всенародно отмечать 9 мая.
Не сомневаюсь, что, сберегая священную память о бессмертном подвиге старшего поколения, сохраняя преемственность ратных и трудовых традиций, любовь к Родине, мы обязательно победим и в новых исторических условиях.
От всей души желаю вам, дорогие друзья, счастья, благополучия, праздничного настроения и успехов в созидательном труде на благо Отечества!" — говорится в сообщении.