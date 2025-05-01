В Челябинске высадили ели в честь 80-летия Великой Победы

«Сегодня состоялось красивое и знаменательное событие — к 80-летию Победы высажены ели возле памятника Солдатам правопорядка. Среди них те, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны, и во время событий на Кавказе. Сейчас наши полицейские продолжают их дело. Верой и правдой они исполняют свой долг на новых территориях», — подчеркнул протоиерей Игорь Шестаков.