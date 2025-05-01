В Волгограде с 1 мая дачные автобусы перешли на «летнее» расписание

Автобус № 54э «Ж/Д Вокзал — с/о Слава» будет совершать по выходным четыре рейса, начиная движение от остановки «ЖДВ» в 7:00 и 16:30. Обратно от «с/о Слава» в 8:30 и 18:00. Рейсы с «ЖДВ» в 7:00 и от «с/о Слава» в 18:00 выполняются с заездом в СНТ «Солнечная поляна».