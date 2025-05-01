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Премьер-министр Башкирии назвал республику «регионом-трудягой»

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в своих соцсетях поздравил жителей республики с праздником 1 мая. По его словам, эта дата объединяет целые поколения настоящих тружеников.

Источник: Башинформ

А Башкортостан и есть регион-трудяга. На наших предприятиях и в организациях всегда работали и работают настоящие профессионалы. Независимо от внешних и внутренних вызовов, реализуются значимые инновационные проекты, открываются новые высокотехнологичные производства, растет благосостояние республики. Особые слова благодарности выражаю нашим ветеранам, которые заложили прочную основу всей экономики Башкортостана, передают опыт молодому поколению, на собственном примере учат любить и уважать труд.

написал Назаров

Глава регионального кабмина пожелал, чтобы любой труд приносил радость, удовлетворение и успех.

Майские праздники для многих повод провести время с близкими, покопаться в земле, привести в порядок дом. Прекрасный план. Пусть в каждом доме царят счастье, мир и благополучие!

подчеркнул Назаров