Премьер-министр Башкирии назвал республику «регионом-трудягой»

А Башкортостан и есть регион-трудяга. На наших предприятиях и в организациях всегда работали и работают настоящие профессионалы. Независимо от внешних и внутренних вызовов, реализуются значимые инновационные проекты, открываются новые высокотехнологичные производства, растет благосостояние республики. Особые слова благодарности выражаю нашим ветеранам, которые заложили прочную основу всей экономики Башкортостана, передают опыт молодому поколению, на собственном примере учат любить и уважать труд.