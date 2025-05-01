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Ряд законов и изменений вступает в силу в России 1 мая

С 1 мая 2025 года в России вступают в силу новые законодательные нормы.

С 1 мая 2025 года в России вступают в силу новые законодательные нормы.

Пенсионеры, получающие выплаты с 1 по 5 число, получат майскую пенсию досрочно — до 30 апреля. С 6 мая выплаты возобновятся по обычному графику. Аналогично поступят и детские пособия: все выплаты, кроме денег из маткапитала на детей до трех лет, поступят в апреле. Через «Почту России» доставка начнется с 3 мая.

Меняются правила расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых через страны ЕАЭС. Теперь вместо фиксированной ставки вводится формула, учитывающая реальную стоимость машины. Это направлено на борьбу с занижением таможенной стоимости и может повысить цены на иномарки до 25 процентов. Новые правила касаются только компаний и перекупщиков — для граждан, ввозящих авто для личного пользования, условия не изменятся.

С 1 мая посты в соцсетях официально признаются экономической деятельностью. Для блогеров вводятся отдельные коды ОКВЭД, что необходимо для налогового учета.

С 2 мая расширяется перечень иноагентов: теперь в него включат тех, кто содействует исполнению решений иностранных организаций, действующих против интересов РФ. С 25 мая заработает реестр должников по алиментам, куда попадут лица, привлеченные к ответственности или находящиеся в розыске.

Кроме того, Министерство юстиции России в среду, 30 апреля, выступило с предложением расширить список тяжелых заболеваний, с которыми подозреваемых и обвиняемых будет запрещено брать под арест.