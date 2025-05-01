Ряд законов и изменений вступает в силу в России 1 мая

Меняются правила расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых через страны ЕАЭС. Теперь вместо фиксированной ставки вводится формула, учитывающая реальную стоимость машины. Это направлено на борьбу с занижением таможенной стоимости и может повысить цены на иномарки до 25 процентов. Новые правила касаются только компаний и перекупщиков — для граждан, ввозящих авто для личного пользования, условия не изменятся.