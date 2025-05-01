Люлин: Первомай всегда был и остаётся Днем международной солидарности трудящихся

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил жителей региона с Первомаем. Текст распространила пресс-служба ЗС НО.
"Уважаемые нижегородцы! Поздравляю всех с Днем весны и труда!
Это праздник с богатой историей, который объединяет людей разных возрастов и профессий — всех, кто много и напряженно работает, добивается успехов добросовестным трудом.
Первомай всегда был и остаётся Днем международной солидарности трудящихся. Поэтому поздравляю профсоюзные организации, которые являются важнейшим общественным институтом: защищают права людей, отстаивают законные интересы работников.
В этот день мы выражаем свое уважение трудовым коллективам предприятий, которые добиваются промышленного суверенитета, успешно реализуют программы замещения импорта.
Уверен, что совместными усилиями мы добьемся всех поставленных целей, своим трудом обеспечим безоблачное будущее и достойное место России в мире!" — сказано в поздравлении.